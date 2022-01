Martedì 11 Gennaio 2022, 05:01

LA PAURA

In due. Con un coltello. Il terrore in questo caso ha uno spiccato accento romano. Pochi istanti per puntare il coltello addosso alla persona dall'altro lato del bancone e farsi consegnare quanto c'era in cassa in quel momento.

Siamo in corso Vannucci, per l'esattezza piazza della Repubblica. Pieno centro storico, tardo pomeriggio di lunedì. I due banditi entrano armati e travisati all'interno della tabaccheria e puntano il coltello: pochi secondi per farsi consegnare l'incasso e poi scappare a piedi. La vittima della rapina, sotto choc per quanto appena subito, ha però fornito alcuni elementi importanti alle forze dell'ordine immediatamente intervenute. Sul posto gli agenti della squadra volante e anche quelli della polizia locale, poco dopo anche gli investigatori della squadra mobile per ricostruire quanto accaduto.

Non solo l'accento romano di uno dei due: dalla tabaccheria la testimonianza racconta anche del fatto che i due balordi si siano divisi al momento di scappare e che dunque abbiano preso vie di fuga differenti.

E se uno dei due è ancora in fuga, l'altro invece è stato catturato dopo poco tempo. La ricostruzione della scena è quantomeno singolare. Secondo quanto si apprende, infatti, l'uomo sarebbe scappato in direzione delle scale di Sant'Ercolano e poi sarebbe stato ritrovato su un'auto fermata dalle parti di via Ripa di Meana. Un'auto che è risultata rubata. A quel punto l'uomo, secondo quanto si apprende di origini tunisine, avrebbe tentato con un espediente di scappare ma è stato nuovamente bloccato e portato in questura.

Ricostruzioni ed elementi frammentari, perché appunto la rapina è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri e perché, come detto, il complice è ancora in fuga.

Proprio per questo motivo, gli investigatori della squadra mobile stanno analizzando con attenzione le telecamere di sicurezza, oltre a sentire testimonianza, per cercare di estrapolare elementi decisivi per risalire all'identità dell'altro bandito in fuga.

Di certo c'è da segnalare come una rapina a un'attività in pieno centro e di pomeriggio resti comunque un evento di forte impatto sulla percezione della sicurezza in città. Da sottolineare però al tempo stesso la rapidità con cui almeno uno dei due è stato preso.

Mi. Mi.