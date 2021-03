© RIPRODUZIONE RISERVATA

VITA DI QUARTIEREA qualche mese di distanza dal provvedimento, è entrato in scena il giro di vite contro la sosta selvaggia in una fetta di città. Sono stati infatti installati i dissuasori della sosta lungo corso Garibaldi, in corrispondenza di piazza Lupattelli.La struttura Sicurezza del Comune aveva messo nero su bianco l'ordinanza per l'installazione di quattordici dissuasori lo scorso agosto, anche a seguito di richieste arrivate dal quartiere e dal mondo dell'associazionismo, unito per chiedere la tutela di quello scorcio di centro storico.IL PERCORSO«È stata segnalata la necessità di delimitare il marciapiede presente sul lato destro ascendente di corso Garibaldi, nel tratto antistante piazza Domenico Lupattelli, dove lo stazionamento di veicoli può costituire ostacolo alla circolazione pedonale», riportava l'atto dei mesi scorsi. Così, per garantire le «esigenze di sicurezza della circolazione dei pedoni» era arrivato il via libera per i provvedimenti.Cioè l'installazione dei pali, scattata ieri mattina. Una vittoria per i residenti e l'associazionismo di quel pezzo di città che, come detto, attendeva la svolta da tempo.LO SCENARIOI paletti dissuasori sono oramai l'unico strumento per arginare il fenomeno della sosta selvaggia, che in tutto il centro storico (come nel resto della città, con zone più critiche di altre) ha continuato a farsi sentire anche nel lunghissimo periodo di pandemia, quando il traffico è stato per molto tempo ridotto. Segno che il problema è diffuso e radicato.Per questo in molte zone spuntano appelli, oltre che per incrementare i dissuasori, per maggiori controlli, creazione di zone trenta e progetti per incentivare l'uso della bicicletta e dei mezzi di trasporto pubblico.GlI ALTRI CASIAnche i questi giorni sono state numerose le segnalazioni relative a problemi di sosta selvaggia. Il gruppo Facebook dedicato proprio a questa criticità della città ha superato da tempo i 1.500 iscritti e sempre più, ogni giorno, raccontano con una foto le situazioni più particolari.Oramai da tempo tiene banco la protesta nella zona di via Bellocchio, proprio una di quelle dove sta per arrivare la svolta con uno dei progetti di rilancio della zona attorno alla stazione, con la creazione della prima Zona 30 della città (sono in corso i lavori nell'area) e dove si spingerà forte all'uso della bici con nuovi percorsi ciclopedonali. Intanto, mentre i cantieri vanno avanti, continuano le segnalazioni di tanti parcheggi che creano disagi. Anche con strade bloccate. Oppure marciapiedi, come accade quasi ogni giorno in centro storico.Riccardo Gasperini© RIPRODUZIONE RISERVATA