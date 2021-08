Martedì 10 Agosto 2021, 05:01

«Due persone stanno entrando in una casa da una finestra, correte». Questa la telefonata arrivata da un residente alla sala operativa della questura, che ha inviato sul posto la squadra volante. E se si pensava a semplici ladri, l'intervento ha portato invece a scovare non solo un covo per tantissima refurtiva, ma addirittura un laboratorio per la droga. Allestito in un appartamento sfitto, in pieno centro cittadino.

I poliziotti, infatti, sono intervenuti in un'abitazione nella zona tra corso Garibaldi e piazza Grimana, dopo la segnalazione di un cittadino: l'arrivo immediato degli agenti, con l'impegno sinergico di tre volanti (agli ordini della dirigente Monica Corneli), ha permesso di circondare tutta l'area di pertinenza e di intercettare i due uomini nonostante il tentativo di fuga. Si tratta di un cittadino tunisino di 42 anni e di un 36enne di origini algerine, entrambi con precedenti e irregolari sul territorio nazionale.

All'interno dell'appartamento è stato scoperto un mini laboratorio per il confezionamento e la suddivisione in dosi di cocaina, eroina e hashish: in tutto quasi settanta dosi pronte per immesse nel mercato dello spaccio di droga. Addosso al'agerino trovati anche 250 euro.

E non solo. Nel corso della perquisizione è stata scovata anche una valigia con una notevole quantità di refurtiva: 13 orologi di marca, 8 smartphone, 4 notebook, un navigatore satellitare, una sigaretta elettronica, un obiettivo per macchina fotografica, un visore notturno, 5 paia di occhiali, delle casse acustiche per pc, una televisione, delle cuffie acustiche e una tessera sanitaria. I due sono stati quindi arrestati per detenzione ai fini di spaccio e denunciati per ricettazione e invasione di terreni ed edifici. Il loro arresto è stato convalidato e sono state avviate le pratiche per la loro espulsione dal Paese.

La questura, inoltre, informa come sia a disposizione dei cittadini il numero di telefono 075.5062620 per verificare se fra la refurtiva reperita possano essere presenti oggetti di proprietà sottratti illecitamente. A

ALLA STAZIONE

Intanto ieri pomeriggio a Fontivegge l'arrivo di un'ambulanza sotto i portici all'ingresso di un supermercato è stato necessario per soccorrere un cittadino di origine extracomunitaria. In base ai racconti dei presenti, si sarebbe trattato di un malore probabilmente legato a problemi di droga. Un'ipotesi, come si riporta sulla pagina Facebook di Progetto Fontivegge, avvalorata dalla «presenza di due suoi amici», che aspettando l'esito delle cure dei sanitari hanno iniziato a gridare «Cocaina sì, cocaina no».

