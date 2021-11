Martedì 9 Novembre 2021, 05:01

VITA DI QUARTIERE

La rinascita di corso Garibaldi, quartiere le cui problematiche di spaccio e degrado hanno condizionato da sempre questa zona, va avanti. Passo dopo passo, con calma. Un processo che necessita del tempo per far maturare le cose ma che già, a distanza di quasi 4 anni, con le criticità del Covid in mezzo, inizia a dare i suoi frutti. Una rinascita, voluta, cercata ed ottenuta. Della rivoluzione culturale, sociale, urbana e commerciale che porta il nome di Corso Garibaldi District ci sono i residenti e i negozianti del Borgo d'Oro. «Sono ancora molti gli spazi liberi da far rinascere dicono dall'associazione Corso Garibaldi District -. Vogliamo arrivare fino al Cassero di Porta Sant'Angelo per completare l'operazione di rinascita di tutta la via».

QUARTIERE ETNICO

Le prime iniziative risalgono al 2017 con il contributo dei commercianti del quartiere, con l'appoggio della storica associazione Vivi Il Borgo e di altre di quartiere come Assogaribaldi. Commercianti che poi si sono uniti in associazione dando vita nel settembre 2020 al progetto Corso Garibaldi Disctrict che ha gestito le manifestazioni e le iniziative di riqualificazione in collaborazione con palazzo dei Priori che hanno riportato tanta gente a riscoprire questo angolo di città. Musica, cinema, piccolo artigianato, mercatini del vinile con al centro sempre il caratteristico street food di quartiere, con i sapori da tutto il mondo, caratteristica del corso.

RIVOLUZIONE

Ma gli eventi sono anche la conseguenza di numerosi interventi fatti in corso Garibaldi su proposta dell'associazione e condivisi e messi a punto con l'amministrazione comunale: come il miglioramento e implementazione dell'illuminazione di piazza Lupattelli e delle vie, sistemazione della scalinata che collega il parcheggio di Sant'Angelo e incontri costanti con la Gesenu. E poi c'è il fatto di aver liberato piazza Lupattelli dalle auto e averla trasformata in una piazza di socialità. Un teatro naturale per far rivivere il quartiere dai perugini.

IL FUTURO

Gli eventi messi in campo hanno fatto circolare nel quartiere circa 10mila persone. Dopo il grande riscontro avuto durante gli eventi estivi, un recente primo evento autunnale ha fatto da apripista ad un futuro, in fase di ideazione, evento natalizio. Ma ancora bocce cucite sui dettagli, anche se di sicuro c'è che ci sarà un calendario di eventi lunghi un mese. Le attività della via che si sono mobilitate sono il Giardino in via dei Pellari, mi Cocco, Wang Noodles, Umbrian Concierge, Zin Zan, Petra, Ristorante Mandela, Il Giardino, Arepapà, Pizzeria Paciotti, Chicken Fuji, Sapore Greco, Studio artistico di Gabriel Carucci. E poi, cosa rara in un momento economico così delicato, il quartiere ha visto anche delle nuove aperture (Mazza chef e il ritorno di Sapore Greco).

