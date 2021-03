27 Marzo 2021

SICUREZZA

Si aprono le porte del carcere di Capanne per il tunisino arrestato nelle ultime ore dalla polizia in corso Garibaldi, nel corso del blitz anti droga a seguito della rissa in pieno giorno dello scorso fine settimana che ha creato paura e rabbia tra i residenti, che lamentano una ripresa dell'attività di spaccio. Questo il responso dopo l'udienza di convalida di ieri. «A nome dell'amministrazione comunale vogliamo ringraziare le forze dell'ordine. -hanno detto il sindaco Andrea Romizi e l'assessore alla sicurezza Luca Merli - Le sollecitazioni dei residenti sono senza dubbio ascoltate, come l'episodio in questione dimostra. Ringraziamo anche per l'attenzione continua e proficua che le istituzioni e le forze dell'ordine hanno rispetto al quartiere di Fontivegge, dove non si fermano i controlli. Il tutto nonostante il grande impegno nei controlli anti-Covid».

Intanto è caccia ai tre balordi che giovedì mattina hanno terrorizzato ai Rimbocchi Monica Capuzzo, che assieme al marito Antonio Lusi gestisce il parco. «Gli agenti della polizia locale hanno raccolto elementi utili alle indagini - ha detto Merli -. Monitoreremo la zona affinché certi episodi non si ripetano».