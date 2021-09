Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:01

VIABILITÀ

Corso Cavour chiuso alle auto. Una soluzione temporanea nel Borgo Bello, per permettere il completamente dell'arco di Duccio, o porta San Pietro, iniziato questa primavera. Tradotto significa il divieto di sosta, di transito e, in extremis per residenti e i vigili del fuoco, il senso unico alternato. Di fatto uno stop alle auto che da oggi prenderà il via per metà giornata e per quattro giorni nella via del centro più viva e più ricca di negozi di ogni tipo. Dalle botteghe artigiane ai localini più amati e frequentati dai perugini. LO STOP Dalle 7.30 alle 16 fino a venerdì e poi, ancora, lunedì prossimo. A regolare la viabilità di questi giorni sono due ordinanze, per calibrare al meglio la vita di una strada molto vissuta e trafficata. Di fatto la strada che porta fuori dalla città vecchia he molti residenti percorrono ogni giorni. E dove c'è già chi annuncia molti disagi.

SOSTA VIETATA

La prima ordinanza, la numero 788 del 25 agosto, spiega la necessità di dare uno stop al traffico veicolare regolare e alle auto in sosta nell'area dell'arco di Duccio. E da giorni, infatti, lunga la via insieme ad un bel divieto di accesso, è stata divulgata ai cittadini l'ordinanza sui pali e sui muri. In sintesi, un divieto di sosta con rimozione e un divieto di transito, disciplinato dal personale della ditta esecutrice dei lavori di restauro all'antica porta, nel tratto compreso tra via XIV Settembre e Borgo xx Giugno. Come a dire che in corso Cavour non si passa più con le auto. SENSO UNICO ALTERNATO La seconda, la numero 804 del 26 agosto spiega, invece, spiega come sia consentito il transito dei veicoli dei residenti nel tratto interdetto, dei veicoli diretti alle aree interne e ai mezzi di soccorso. Si, perché lungo corso Cavour si trova anche la caserma dei vigili del fuoco i cui mezzi, con la strada interrotta, non potrebbero andare in soccorso di chi ne ha bisogno. La circolazione di tali veicoli spiega l'ordinanza sindacale - sarà disciplinata in senso unico alternato di marcia regolato da idonea segnaletica e personale incaricato dalla ditta esecutrice munito di idonei dispositivi ricetrasmittenti. Tutto, ovviamente, al limite massimo di velocità di km 20/h.

DISAGI

Ma all'alba della rivoluzione della viabilità in corso Cavour, forse una prova generale della semi pedonalizzazione del quartiere richiesto da tempo dai residenti, c'è già chi si organizza per ridurre al minimo i disagi. Come i negozi che richiedono il rifornimento di merci, come gli alimentari, che stanno valutando la possibilità ai corrieri di consegnare o prima delle 7 o dopo le 16. E fra i vigili del fuoco della caserma si sta valutando anche la possibilità di lasciare un mezzo di emergenza fuori dall'arco di Duccio, in Borgo XX Giugno, da utilizzare per le emergenze, Cristiana Mapelli