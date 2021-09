Giovedì 2 Settembre 2021, 05:01

CENTRO STORICO

Prove generali, in Corso Cavour, di chiusura al traffico delle auto. Una soluzione temporanea nel Borgo Bello, per permettere il completamente del restauro dell'arco di Duccio, o porta San Pietro, iniziato questa primavera. Tradotto significa il divieto di sosta, di transito e, in extremis per residenti e i vigili del fuoco, il senso unico alternato sotto l'occhio vigile della municipale.

IL TEST

A coordinare il senso unico alternato, esclusivamente per i mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco, due pattuglie della municipale. Una ferma ai Tre Archi, a bloccare le auto non autorizzate, e una a metà corso Cavour. Tutto è andato piuttosto liscio, niente da segnalare: il primo giorno di stop alle auto, dalle 7.30 alle 16, si è consumato senza troppe problematiche.

AREA PEDONALE

Le attività commerciali del quartiere si sono organizzate con i fornitori, in modo tale da programmare le consegne incastrandole con la viabilità della zona. Come i negozi che richiedono il rifornimento di merci, come gli alimentari, che stanno valutando la possibilità ai corrieri di consegnare o prima delle 7 o dopo le 16. Ma oltre a qualche piccolo disagio del caso, c'è anche chi si gode la pace e il silenzio della semi pedonalizzazione della zona, seppur temporanea. Come alcuni residenti che ne approfittano per un break nei tanti bar della zona con tavoli esterni. Una chiusura al traffico permanente già chiesta da tempo da residenti e associazioni di quartiere. Si va avanti con questa piccola rivoluzione della mobilità nel Borgo Bello fino a domani e poi ancora nella giornata di lunedì. Una rivoluzione che diventa una sorta di prova generale che, c'è da scommetterci, animerà il dibattito di quella fetta del centro storico dove il tema della chiusura del traffico è sentita da tanto tempo. E le iniziative del quartiere ne hanno sempre tenuto conto lasciando più spazio possibile ai pedoni.

Cristiana Mapelli

