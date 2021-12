Venerdì 24 Dicembre 2021, 05:01

Conto alla rovescia per il presepe vivente itinerante nel Borgo bello. L'associazione, che raduna residenti e commercianti, è al lavoro per il debutto delle scene della natività che, in movimento, faranno respirare la magica atmosfera del Natale. Viaggio verso il Salvatore è il titolo, realizzato grazie alla consulenza di Vanio Amici nelle cinque vie dei monasteri di corso Cavour: via Giulia, via Gismonda e via Colomba che tra loro si collegano attraverso via Traversa e via Gemella. Qui si svolgeranno le diverse scene della santa natività con una ventina di figuranti. A prendere parte alle scene, oltre agli abitanti di goni età e i frequentatori del borgo bello. «Abbiamo cercato di coinvolgere il borgo e non solo. - ha detto la presidente dell'associazione Borgo Bello Luana Cenciaioli -. A prendere parte alle scene del presepe nelle suggestive vie del quartiere, ci sono anche dei ragazzi extracomunitari che hanno voluto partecipare a questa iniziativa natalizia». Un evento a prova di Covid: il pubblico sarà condotto da gruppi di poche persone nel rispetto delle normative anti Covid. Il presepe vivente si terrà domenica, il 2 e il 6 gennaio alle 16, 16.30, 17. 17.30, 18 e 18.30.

Cristiana Mapelli