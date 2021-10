Sabato 16 Ottobre 2021, 05:01

VITA DI QUARTIERE

Sei multe in poco più di una decina di giorni. E, forse, potrebbero non essere le ultime. In questi giorni alcuni perugini si sono visti recapitati a casa delle contravvenzioni per accesso nella zona a traffico limitato, ovvero corso Bersaglieri. Una limitazione voluta fortemente dall'associazione di quartiere per continuare il rilancio del borgo, puntando sulla sua liberazione dalle auto e su eventi di carattere culturale.

CORSO BERSAGLIERI

Corso Bersaglieri già in passato era stato oggetto di alcuni provvedimenti relativi alla circolazione stradale per garantire la piena sicurezza dei pedoni. Coma la velocità massima a 30 chilometri orari, il divieto di sosta in alcuni tratti, aree riservate per la sosta esclusiva ai residenti con permesso per la zona 8. Ma anche dissuasori della sosta selvaggia, come quelli posizionati davanti alla chiesa di Sant'Antonio Abate.

TELECAMERE

Dopo un anno di sperimentazione, il comandante della polizia municipale Nicoletta Caponi ha firmato una ordinanza che rende definitiva la Ztl in corso Bersaglieri. Un periodo di prova che ha stabilito il divieto di transito dalle 14 alle 21 nei giorni feriali e per tutte le 24 ore in quelli festivi e che avrebbero portato al raggiungimento degli obiettivi prefissato nell'ordinanza, con il miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione per veicoli e pedoni, la tutela della salute dei residenti, la garanzia di accessibilità al patrimonio artistico.

LE MULTE

Ma corso Bersaglieri è anche un modo per saltare il traffico cittadino e raggiungere i Ponti, soprattutto nelle ore di punta, e ritrovarsi in cima all'arco di Porta Santa Margherita. Ed ecco che, coloro che non si sono accorti dell'avvio delle telecamere e dell'inizio della zona Ztl, in questi giorni si sono ritrovati una piacevole sorpresa. Ovvero una o più multe. Come un cittadino che, abitando nella zona, era solito passare per corso Bersaglieri per andare al lavoro e che si è trovato sei multe nelle date 15, 16 17, 18 20 e 30 luglio. Tutte di 73 euro se saldate entro i 5 giorni dalla notifica, 98 se saldate in ritardo. E c'è già chi se la prende con il pannello all'imbocco di corso Bersaglieri, posto in alto a destra, non facilmente visibile da chi arriva dalla rotonda di Porta Pesa, e di difficile lettura, se considerati i tempi stretti che un guidatore ha mentre è al volante. Secondo quanto spiegato dalla polizia municipale, le telecamere dovrebbero essere state attivate intorno al 7 luglio e pochi giorni dopo anche il pannello luminoso che, però, come spiegano, non è obbligatorio, ma una accortezza in più. Rimane la sorpresa e il fastidio di aver preso più multe da parte di alcuni cittadini e non è escluso che qualcuno faccia ricorso.

Cri. Map.

