9 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CASO

Corruzione in tribunale, la dinasty eugubina entra nel vivo. Giuseppe Colaiacovo «in proprio e quale coerede di Franco Colaiacovo, assistito dall'avvocato Manlio Morcella e parte civile nel processo fiorentino, pendente nei confronti di Carlo Colaiacovo, industriale inserito per tempo anche nel sistema Fondazione bancarie», l'ex procuratore aggiunto Antonella Duchini e i due ex carabinieri del Ros Orazio Gisabella e Costanzo Leone, «prende atto con viva soddisfazione del rinvio a giudizio» disposto nei loro confronti dal gip Angela Fantechi, per i reati di rivelazione di segreti di ufficio e di abuso in atti di ufficio.

«Reati assunti per consumati si legge in una nota di Giuseppe Colaiacovo consumati in danno di sé medesimo, oltre che di ulteriori soggetti, non solo familiari e/o società riconducibili alla propria famiglia. Considera questo passaggio procedimentale in tutto e per tutto assonante con i gravissimi fatti posti dalla accusa alla base dei significativi addebiti mossi agli inquisiti. Reputa che la decisione sostanzi il passo di avvio per rendere leggibile a chicchessia la torbida vicenda che protrattasi inspiegabilmente per molti anni, è finalmente giunta al vaglio della giustizia penale. Confida che ciò possa costituire il prologo per giungere al ristoro dei danni milionari di cui è stato vittima. Precisa che sarà il suo legale a verificare la possibilità di impugnare la unica sentenza di proscioglimento disposto dal gup a favore del soggetto imputato di falso ideologico in atto pubblico».

Sarà quindi guerra anche sul proscioglimento disposto perché «il fatto non sussiste» - del commercialista assistito dall'avvocato Vincenzo Maccarone. Già a partire dalla legittimazione della parte civile a questo tipo di impugnazione. Ma si vedrà presto. Con il processo agli 8 rinviati a giudizio che inizierà il 4 maggio.