25 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







L'INCHIESTA

Dopo sei mesi dal suo arresto, prima in carcere e poi ai domiciliari, Savino Strippoli - il maresciallo della guardia di finanza - accusato di corruzione dai suoi colleghi del Nucleo di polizia economico-finanziaria del Comando provinciale di Perugia torna libero. Lo ha deciso il giudice Margherita Amodeo che ha accolto la richiesta dei legali Vincenzo Maccarone e Antonino Belardo. Se la procura, infatti, nelle scorse settimane, ha aggiunto altri due capi di imputazione per altre due ipotesi di corruzione, per il gip le esigenze cautelari possono «ritenersi allo stato affievolite» sia per il rischio di inquinamento delle prove «in considerazione della collaborazione alle indagini che lo Strippoli sta fornendo», che della recidiva «stante l'emersione nelle dichiarazioni rese della consapevolezza della propria condotta illecita». Considerando comunque anche la sua ancora attuale sospensione dal servizio.

«Il provvedimento di revoca commenta l'avvocato Maccarone dimostra l'ampia collaborazione e pure il pentimento dimostrati da nostro assistito. Collaborazione che potrebbe ora favorire una nuova valutazione nel merito per la definizione della vicenda».