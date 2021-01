© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INDAGINE«L'inosservanza dei doveri propri del suo status sembra costituire, al pari della strumentalizzazione della funzione per il conseguimento di utilità indebite, un vero e proprio stile di vita, dal quale da anni trae rendite consistenti, per mezzo delle quali ha acquisito disponibilità finanziarie e patrimoniali incongrue rispetto alla capacità reddituale del suo nucleo familiare». Con queste parole il gip Lidia Brutti, a dicembre, aveva motivato l'arresto in carcere per Savino Strippoli, il luogotenente del Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza (ora sospeso) accusato dai suoi colleghi di corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio, falso, accesso abusivo ai sistemi informatici e collusione in frode alla finanza.Il tribunale del riesame, dopo il ricorso dei suoi legali Vincenzo Maccarone e Antonino Belardo, ha trasformato la misura cautelare in domiciliari, ma le indagini delle fiamme gialle (coordinate dal procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini) vanno avanti e proprio dall'ordinanza del gip si evince come il finanziere accusato con un altro collega e cinque imprenditori amici degli aiuti per eludere indagini e controlli, in cambio di soldi e regali non abbia messo da solo in piedi il sistema, secondo le accuse degli inquirenti, per aggiungere benefit al suo stipendio statale.Nel mirino della procura, infatti, c'è anche un altro ex finanziere, in pensione dal 2014 che con Strippoli sarebbe stato un socio occulto di una società immobiliare «senza corrispondere i tributi a ciò conseguenti, utili dalla predetta società, derivanti dai proventi delle vendite di immobili».Utili che venivano versati ai due militari, secondo quanto raccolto dal 2019 attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, mensilmente dagli altri soci. Già nel 2016 il finanziere in pensione avrebbe ricevuto 7.500 euro dopo la vendita di un appartamento, a cui avrebbe fatto seguito la spartizione degli utili per un altro immobile da 227mila euro. E se a Strippoli sarebbero toccati, sempre secondo le risultanze delle indagini con le accuse ancora tutte da confermare, 22mila euro dopo la vendita di alcune villette, i pagamenti ai due venivano fatti mensilmente: in contanti («Per 7/8 mesi a te posso fare 1000 euro no! Al mese», dice un socio palese al militare in pensione), pagando fatture del meccanico o organizzando finte vendite di mobili.«Perché io posso mettere in vendita la cucina, la macchina, che ne so, qualsiasi cosa. Proprio perché l'ho pensato e facciamo lecito in modo tale che da te escono con l'assegno bancario intestato a me», dice Strippoli intercettato a un socio palese.E concluso un «accordo collusivo» con lui, i due finanzieri vengono ascoltati dai loro colleghi già nel dicembre 2019. Strippoli: «Gli ho fatto gli auguri, e lui ha detto, dice: guarda, mò stiamo vendendo, sembra che abbiamo... eh, quindi mò vedemo, 10, 20mila euro.... Dico: Guarda, dissi: Dai tutto a (secondo finanziere, ndr)... dico: non c'ho problemi (). Poi, dice: Se vi serve qualche cosa, dico: Ma lo so, ma se non c'ho da comprà un c... (). A me è capitato mò il carrozziere, il meccanico e ho speso. Ma sennò mica me posso inventà».Tutte condotte, seppur lo stesso giudice spiega come la posizione del secondo militare sia richiamata nell'ordinanza solo incidentalmente, che per il gip Brutti integrano il «delitto di collusione poiché la stessa si concretizza in un'intesa fra i soci, che operano nel senso indicato, con la consapevolezza dell'effetto di quanto posto in essere, ovvero l'evasione fiscale».Egle Priolo