Lunedì 12 Luglio 2021, 05:01

LA STORIA

GUBBIO Per qualche ora si sono convinti di aver scoperto una mina inesplosa, nascosta nella vegetazione, nella zona di decollo del monte Foce meta privilegiata di appassionati di parapendio. Altro non era, invece, che un punto trigonometrico Igm (Istituto geografico militare) posizionato in occasione dei rilievi catastali del 1935. L'impressione, al momento del ritrovamento, era che si trattasse di un ordigno fatto appunto risalire al 1935 con l'allerta data attivando subito il 112 per mobilitare le forze dell'ordine. Si è pensato che fosse materia per artificieri. Paolo Bolognini e Francesco Marcucci si sono insospettiti alla vista di questo strano oggetto non bene identificato, che dalle sembianze sembrava davvero una mina inesplosa. Faceva indubbiamente un certo effetto quel ritrovamento in un luogo frequentemente utilizzato per il parapendio proprio sopra il borgo eugubino, con i due parapendisti che a pochi passi dal punto di decollo hanno avvistato tra le sterpaglie e dei macigni lo stranissimo oggetto. Sono intervenuti per primi gli agenti della Forestale di Gualdo Tadino, della Compagnia Carabinieri di Gubbio, per un esame della situazione. C'è stata un'accurata verifica prima di procedere con altri eventuali tipi d'intervento e l'esame di quel particolare ha fatto trovare la quadra: si trattava dunque di un punto trigonometrico Igm, derubricato in sostanza a niente di particolare nel contesto naturalistico-ambientale e tecnico. L'allarme, se di allarme si potesse parlare, è rientrato rapidamente. Non c'è stato alcun bisogno di mobilitare gli artificieri per risolvere l'arcano, visto che non c'era nulla da disinnescare. I due parapendisti hanno ripreso il loro volo dopo aver fatto la segnalazione.

Massimo Boccucci