Giovedì 2 Settembre 2021, 05:00

LAVORI IN CORSO

CORCIANO Proseguono anche in estate i cantieri e il Comune avvia anche il primo step del Piano strade 2021. «Gli interventi sul manto stradale dureranno nel complesso trenta giorni, condizioni meteorologiche permettendo - spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Lorenzo Pierotti (foto ndr) - e prevedono l'asfaltatura, il ripristino della segnaletica, la riqualificazione del manto stradale di varie vie e strade comunali».

L'elenco delle vie interessate comprende diverse zone della città: a Capocavallo in Via Galilei, a Mantignana vari tratti di Via Leonardo da Vinci e Via Michelangelo, a Ellera Via Nenni, Via Vittorini, Via Meucci e Via Penna, a San Mariano Via Cattaneo e Via XX Giugno.

Inoltre - fanno sapere dal Comune - verrà rivisto l'ingresso di Via Venturi lungo la strada Provinciale 318 e, con una gara in corso di svolgimento è prevista la realizzazione di due marciapiedi, in Via Cavour per circa 200 metri a San Mariano ed in Via Neruda in località Terrioli per circa 350 metri. L'investimento sarà suddiviso in due distinte gare d'appalto e complessivamente supera quota 400mila euro, dei quali circa 300mila riguardano il solo manto stradale. «Una priorità del nostro mandato è la qualità della rete viaria conclude Pierotti - vogliamo rendere ancora più sicura la viabilità e con le risorse impiegate nell'ultimo triennio abbiamo sistemato tutte le direttrici principali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA