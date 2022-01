Giovedì 6 Gennaio 2022, 05:01

CORCIANO Tasse pagate in più, arrivano i rimborsi per centinaia di contribuenti corcianesi. Il Comune dà il via libera alla procedura di ristoro per quei cittadini che hanno richiesto all'amministrazione di riavere le somme versate in eccesso per la Tari, la tassa rifiuti, l'Imu, l'imposta municipale unica e la vecchia Tasi, la tassa sui servizi indivisibili, istanze conservate in atti presso l'Ufficio tributi.

«L'istruttoria e liquidazione degli importi dovuti - fanno sapere gli uffici competenti - è in parte svolta e in parte in corso nelle more della definitiva liquidazione dei rimborsi di provvedere all'impegno della relativa spesa, trattandosi comunque di richieste presentate nel corso di quest'anno per le quali è in parte ancora in corso la liquidazione degli importi spettanti, rinviando a un successivo provvedimento la definitiva quantificazione degli stessi».

Rimborso delle somme versate e non dovute che in base alla normativa «deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione». Intanto, il Comune ha impegnato la somma di 22mila euro da destinare a dare i rimborsi dovuti a tutti quei contribuenti a credito con l'amministrazione.

