CORCIANO Non solo periferia, ora il restyling tocca anche al centro storico. Nel cassetto ci sarebbe in tutto mezzo milione di euro. «Siamo di fronte ancora a un bellissimo progetto rispettoso del contesto storico dell'antico borgo - dice il vicesindaco Lorenzo Pierotti si tratta di un intervento di circa 100mila euro e riguarda una manutenzione straordinaria. Da lunedì è iniziata la sostituzione della pavimentazione di alcuni vicoli del centro storico, fino ad ora in conglomerato bitumoso, per renderli più belli e consoni al contesto che li circonda. Si tratta, in particolare, di via Innamorati, via della Fornace, via Breve e via Chiusa».

Un intervento che, oltre ad aggiungersi a quanto effettuato nei mesi scorsi, ne ripropone le stesse modalità e le completa. «Nel corso del 2021 aggiunge Pierotti - è stata sistemata la strada perimetrale sotto le mura del castello con asfalto ecologico, la nuova pavimentazione in calcestruzzo spazzolato con fibre in via delle Mandorle, la passeggiata con vista panoramica che costeggia le mura perimetrali del castello medievale». Non finisce comunque qui, fa sapere l'amministrazione: «l'intenzione è migliorare ancora il centro storico, rendendolo sempre più bello ed accoglienti».

