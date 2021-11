Giovedì 11 Novembre 2021, 05:01

CORCIANO Prevenzione, benessere e solidarietà saranno le tematiche su cui ruoterà il lungo fine settimana del Quasar Village, il quale culminerà con la quarta edizione della gara podistica Straquasar. Per quattro giorni, da oggi a domenica, ospiterà tutta una serie di iniziative organizzate in collaborazione con associazioni benefiche locali, da Avanti Tutta onlus alla Croce Rossa di Corciano, dall'Afas all'associazione La Lumaca. Il tutto sarà accompagnato da una mostra mercato di artigianato tipico locale aperta da oggi a domenica dalle 10 alle 20. Tra le iniziative in programma, domani alle 18 Avanti Tutta onlus illustrerà nella galleria del centro commerciale il progetto di riqualificazione della sala d'attesa del Day Hospital oncologico, mentre domenica alle 17 presenterà i libri Post' di Leonardo Cenci e Le favole del cuore' di Ilaria . La quattro giorni raggiungerà il suo apice proprio domenica con la tanto attesa Straquasar che farà il suo ritorno dopo un anno di stop. La gara podistica organizzata dalle società L'unatici Ellera Corciano e Cdp Atletica Perugia,, prenderà il via alle 10 e si snoderà su un percorso di circa 11 chilometri, con arrivo nuovamente al Quasar.