© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGETTOCORCIANO Museo Antiquarium, arriva il restyling totale. Un passaggio importante sul fronte dell'offerta culturale cittadina.«Abbiamo l'opportunità di rendere ancora più fruibili le preziose collezioni conservate nello spazio comunale - dice il sindaco Cristian Betti - In particolare con questo progetto, si intende ammodernare gli impianti adeguandoli ai più alti standard qualitativi: impianto elettrico e di climatizzazione nuovi, così l'impianto antincendio che verrà completamente adeguato ai nuovi standard normativi e l'impianto antintrusione verrà implementato anche con sensori all'esterno della struttura. Infine, verrà installato idoneo impianto di videosorveglianza. Saranno rifatte poi anche le facciate esterne e alla sistemazione dell'area verde, perimetrale al museo a ridosso del borgo».I lavori partiranno grazie all'approvazione di un progetto selezionato dalla Regione, quale progetto attivabile grazie al finanziamento con le risorse dell'Azione 5.2.1 del POR FESR 2014-2020.Un altro importante bando vinto che segue la scia positiva dello scorso anno che ha visto il finanziamento di ben tre progetti: A spasso per Corciano in milione di anni fa, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Gran Tour Trasimeno insieme ai comuni di Magione, Città della Pieve, Paciano, Panicale, Piegaro, Castiglione del Lago e Trasimeno ergo sum, dedicato al turismo, costruito insieme ai comuni di Magione, Paciano e Panicale, che ha ottenuto i fondi regionali.S.Can.© RIPRODUZIONE RISERVATA