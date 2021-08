Martedì 17 Agosto 2021, 05:01

IL BONUS

CORCIANO Arriva lo sconto in bolletta fino al 60% per le famiglie del territorio. Tari più accessibile, quindi, con il Comune che mette sul piatto 30mila euro per l'agevolazione della tassa rifiuti per quello che riguarda le utenze domestiche.

«Il bonus fa sapere l'«mministrazione comunale in una nota è diretto a quelle famiglie il cui nucleo presenta un valore Isee inferiore a 20mila, quantificando l'ammontare dell'agevolazione nel 60% dell'importo della tassa sui rifiuti. Ma il beneficio non sarà per tutti: l'agevolazione, infatti, sarà concessa ai soggetti potenzialmente beneficiari che presenteranno apposita richiesta al Comune corredata dall'attestazione Isee in corso di validità rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni normative, a pena di decadenza entro il termine che sarà stabilito da un'apposita determina».

Ma con un limite: il Comune dice «di provvedere, qualora l'importo complessivo delle agevolazioni richieste superi il limite massimo di spesa, alla concessione dell'agevolazione in favore dei soggetti con valore Isee più basso, mediante la formazione di un'apposita graduatoria dei soggetti che hanno fatto l'istanza».

Lo sconto in bolletta varrà per la tassa dovuta quest'anno e che inizialmente poteva far conto sulla somma di 15mila euro alla quale però ne sono stati aggiunti altri 15mila in seguito dell'emergenza Covid-19.

S.Can.