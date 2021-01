LA VERTENZA

CORCIANO Ancora pochi giorni di apertura e poi i 29 dipendenti dello storico store di Grancasa andranno in cassa integrazione per un anno, con il loro futuro ancora incerto e in attesa di soluzioni. Una situazione che ha fatto scattare l'allarme sia per il territorio di Corciano che per quello di Magione, con i due sindaci che chiedono alle istituzioni di tenere alta l'attenzione. «Il numero considerevole di dipendenti, tutelati da un solo anno di cassa integrazione e ancora lontani dalla pensione - dicono all'unisono Cristian Betti e Giacomo Chiodini - merita un forte impegno della Regione Umbria in termini di politiche attive del lavoro. A causa della pandemia il settore del commercio non alimentare vive una condizione di arretramento percepibile da tutti noi. La vicenda di Grancasa rientra in questo contesto e merita la massima attenzione. La Regione affinché metta al servizio di questi lavoratori i migliori strumenti possibili in termini di politiche attive del lavoro».

Il negozio rimarrà aperto fino alla fine del mese, con i due sindaci che hanno avuto modo di incontrare i dipendenti e di offrire loro la massima disponibilità e collaborazione. Un'accordo, quello per la cassa integrazione straordinaria, che era stato siglato il 12 gennaio scorso nel corso di una riunione in videoconferenza con il ministero competente.

