Martedì 7 Settembre 2021, 05:02

IL CASO

Era il giro che faceva tutti i lunedì, Renato Baldassarri. Corciano, Magione, Collestrada. A bordo del suo camion, tra carichi e consegne. Camionista a 72 anni. Ma a Ellera, quell'ultima rampa per il raccordo Perugia-Bettolle gli è stata fatale. Il camion che impazzisce, sbanda e si ribalta. È morto così Renato, probabilmente per un malore che lo ha stroncato a quell'ultima curva. Forse per un lavoro pesante che continuava a fare nonostante l'età.

L'incidente è avvenuto all'alba, intorno alle 6.30, davanti a una stazione di servizio a poche decine di metri dalla zona commerciale. Immediata è stata la richiesta di soccorsi, ma prima dell'arrivo dell'ambulanza del 118 c'è anche chi ha provato a salvare Baldassarri. All'incidente hanno infatti assistito due operatori della Tsa che, alla vista del camion appoggiato su un fianco, sono arrivati subito alla cabina. Hanno visto il corpo esanime del 72enne e hanno cercato in tutti i modi di aiutarlo, raggiungendolo attraverso il parabrezza distrutto. Ma purtroppo l'uomo era già morto. All'arrivo dei sanitari, quindi, non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche la polizia stradale e i vigili del fuoco, con una squadra impegnata alla rimozione del mezzo e al ripristino della sicurezza della strada: operazione che è durata diverse ore e che, ovviamente, ha causato disagi e rallentamenti alla viabilità in tutta la zona. Una tragedia, sulla strada e sul lavoro, per cui oltre al dolore di un'intera comunità (l'uomo era originario di Sant'Enea) arriva anche il cordoglio della Filt Cgil dell'Umbria. «Crediamo che a 72 anni non si possa e non si debba svolgere una professione così usurante e faticosa come quella dell'autotrasportatore - afferma Sandro Gentili, del sindacato dei trasporti Cgil - e che quindi questa tragedia debba far riflettere sulla necessità di ringiovanire un settore in cui l'età media dei lavoratori continua inesorabilmente ad avanzare: solo il 18,1 per cento di chi guida un mezzo pesante in Italia ha meno di 40 anni». «Riteniamo necessario - il commento della Cisl e della Fit Umbria - aprire un serrato confronto con le rappresentanze datoriali su una effettiva riforma del settore trasporti, merci e logistica, basata sulla valorizzazione delle professionalità e un maggiore rispetto degli orari di lavoro». Una vicenda per cui è intervenuto anche il sottosegretario al Lavoro e Politiche sociali, Rossella Accoto: «Non abbasseremo la guardia su questo tema anche nei prossimi mesi affinché incidenti come questo non si verifichino più. Che tra l'altro si lega alla questione della riforma delle pensioni: non è possibile che lavori così usuranti vengano ancora svolti oltre i 70 anni».

A PIETRAMELINA

Un altro brutto incidente si era verificato , intorno a mezzanotte lungo la statale Tiberina al bivio per Pietramelina., in cui è rimasto ferito in maniera grave un 52enne, trasportato all'ospedale di Perugia in codice rosso e ricoverato in terapia intensiva. Secondo una prima ricostruzione l'auto su cui viaggiava come passeggero, una Dacia, è finita contro il guard-rail. Chi si trovava alla guida dell'auto, un perugino di 42 anni, ha perso il controllo, per cause ancore in corso di accertamento da parte della polizia locale. Ma lui ha riportato, per fortuna, solo lievi ferite.

Egle Priolo