LA SOLUZIONE

CORCIANO Arriva il nuovo asfalto salva-auto. Sospiro di sollievo per migliaia di automobilisti che ogni giorno passano sulle strade di confine tra Corciano e Perugia. Ora pare arrivata l'ora della maxi manutenzione. Almeno così promettono le due amministrazioni comunali, che dicono di aver stretto un'alleanza ad hoc.

«Quello delle zone di confine, a cavallo tra comuni limitrofi che spesso possono apparire quasi terre di nessuno dice il vicesindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti - è un problema sentito da popolazione e da istituzioni, ma abbiamo trovato la soluzione giusta per risolverlo. Il Comune di Perugia, infatti, ha risposto positivamente alle sollecitazioni del comune limitrofo e si è attivata una proficua sinergia». Pierotti annuncia di aver «ottenuto l'ok dal capoluogo per la bitumazione la strada nei pressi dell'area commerciale e che conduce al raccordo autostradale e per via Corcianese», che conduce a San Sisto e Castel del Piano. L'impegno di Corciano è quello di costituire un tavolo tecnico tra i due Comuni «per valutare insieme lo sviluppo urbanistico di quell'area comprese eventuali modifiche alla viabilità».

