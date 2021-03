11 Marzo 2021

TODI

A tutto campo. L'incessante opera di controllo del territorio messa in atto dai carabinieri della compagnia di Todi, controllo attualmente esteso anche alla vigilanza sull'osservanza del rispetto delle misure di prevenzione emanate per il contenimento epidemiologico da covid-19, secondo le direttive impartite dal Comando Provinciale di Perugia, ha dato importanti risultati.

Dopo gli accertamenti fatti su una trentina di persone, una giovane è stata denunciata in stato di libertà, in quanto sorpresa alla guida della propria autovettura in stato di alterazione psicofisica.

La stessa si è rifiutata, tra l'altro, di sottoporsi all'accertamento sull'uso di sostanze stupefacenti. Altri tre ragazzi, sottoposti a perquisizione, sono stati invece trovati in possesso di stupefacenti del tipo eroina e cocaina, seppur in modiche quantità.

Ai tre sono state ritirate le patenti di guida e i loro veicoli sottoposti a sequestro.

Altre tre persone sono state contravvenzionate per violazione delle misure disposte per il particolare momento di emergenza epidemiologica.

Tutto regolare invece per i nove esercizi commerciali controllati e risultati in regola con le disposizioni vigenti.

