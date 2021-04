11 Aprile 2021

SICUREZZA

CITTÀ DI CASTELLO Alta Valle del Tevere al setaccio. Giovedì sera i carabinieri della Compagnia di Città di Castello, al comando del capitano Giovanni Palermo, hanno sviluppato un capillare monitoraggio del territorio. Obiettivo, prevenire e reprimere i reati in genere, verificare il rispetto delle prescrizioni relative all'epidemia da Coronavirus. Sul campo pattuglie delle stazioni di Città di Castello, Umbertide, Monte Santa Maria Tiberina e del Radiomobile. L'operazione ha interessato Città di Castello (centro storico, Santa Lucia, San Maiano, Cinquemiglia, San Secondo, Fabbrecce, ma anche i parchi di Riosecco e San Pio) e Umbertide. Anche qui sotto la lente il centro storico e il Parco Ranieri, dove sono state fermate e controllate un'ottantina di persone e sessanta macchine.

Nelle stesse ore i militari della stazione tifernate hanno portato a termine un'indagine per furto. Denunciato un 57enne di Città di Castello che avrebbe asportato da uno sportello bancomat una somma di denaro prelevata poco prima da un'altra persona, ma dimenticata sull'erogatore del contante. Individuato e riconosciuto dalle immagini della video sorveglianza dell'istituto di credito, l'uomo è stato denunciato. I carabinieri di Umbertide, invece, hanno eseguito un mandato di arresto emesso nei confronti di un uomo del posto che deve scontare ai domiciliari 16 mesi per calunnia.

Né sono mancati servizi relativi alle norme contro la diffusione del virus. Più di 350 le persone e 180 i mezzi controllati. Una decina le sanzioni, in prevalenza per ingiustificato spostamento dai comuni di residenza, ma anche per violazione degli orari di coprifuoco. Settimana particolarmente impegnativa per la Compagnia tifernate che nel week end di Pasqua aveva identificato due insospettabili, presunti spacciatori attivi sul mercato illegale a Città di Castello.

Intanto, dal report dalla Prefettura di Perugia sull'attività disposta dal prefetto Armando Gradone da martedì a giovedì emerge una provincia rispettosa delle disposizioni sul contrasto al Covid 19. Nessuna infrazione nelle 395 attività verificate. Su 1433 cittadini controllati entro limiti fisiologici le sanzioni, 15, per il mancato rispetto delle norme. Una denuncia per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione di persone in quarantena.

