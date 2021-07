Martedì 6 Luglio 2021, 05:01

L'INCIDENTE

CASTEL DEL MONTE Il posto da cartolina, il tempo uno spettacolo, la gita poi in moto a rendere il tutto ancora più bello; peccato però che compagno' di sventura anche la cannabis che li ha fatti finire in un letto di ospedale. Poteva avere conseguenze molto gravi per due perugini, l'incidente in moto avvenuto domenica pomeriggio lungo il tratto stradale che conduce a Campo Imperatore dal punto di ristoro Mucciante' nella località di Fonte Vetica nel Comune di Castel del Monte. Per ragioni che ancora sono al vaglio dei carabinieri della locale stazione diretti dal maresciallo Massimo Gentile, la coppia in sella ad una Bmw da enduro, è caduta rovinosamnete a terra in un tratto curvilineo della strada, restando all'interno della sede stradale. A dare l'allarme sono stati altri motociclisti di passaggio, dopo aver notato i due feriti a terra e la moto schiantata contro un guard-rail. Sul posto con due voli distinti in elicottero sono intervenuti gli operatori del 118 per il trasferimento all'ospedale San Salvatore' dell'Aquila. Sul posto dopo poco tempo è intervenuta anche una squadra di vigili del fuoco.

Ferito il conducente della moto, 42 anni e la compagna, 36 anni, entrambi di Perugia. Come prassi il conducente della due ruote è stato sottoposto anche agli accertamenti relativi alla eventuale presenza di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti. Ed in effetti il 42enne è stato trovato positivo ai cannabinoidi. I due feriti hanno riportato diverse fratture ma non corrono pericolo di vita. All'esisto dell'accertamento sulla presenza di droga nel sangue, i carabinieri della stazione di Castel del Monte hanno sequestrato la moto e denunciato il conducente. Nel frattempo le indagini proseguono per capire la dinamica dell'incidente. Al momento sembra essere escluso il coinvolgimento di terze persone o di un improvviso attraversamento di un animale. Un bollettino di guerra' quello registrato dagli operatori del 118 dell'Aquila, nella sola giornata di domenica, sotto il profilo degli incidenti con le moto nelle località turistiche più gettonate, tra le quali il Gran Sasso e l'area di Campotosto.

M. I.