Mercoledì 22 Dicembre 2021, 05:01

IL RECORD

GUBBIO C'è qualche speranza che torni a Gubbio, anche se risulta pressoché impossibile in un museo pubblico perché il Comune piange miseria ma semmai in qualche collezionata privata, la coppa rinascimentale in maiolica istoriata a lustro del diametro di 21 centimetri attribuita alla bottega eugubina di Mastro Giorgio Andreoli, battuta giovedì scorso alla celebre casa d'aste Christie's a Londra.

Fa rumore l'aggiudicazione per la ragguardevole cifra di 225mila sterline, ovvero circa 265mila euro, compresi i diritti a cui aggiungere il dovuto tributo doganale legato alla Brexit per riportarlo eventualmente in Italia. La quotazione è davvero alta: Christie's, fondata nel 1766 da James Christie e considerata la più grande casa d'aste al mondo con la sede principale a Londra, a King Street St. James's, stimava infatti l'opera tra le 25mila e le 45mila sterline, fino ad arrivare a 225mila. Ad aggiudicarsela un collezionista del nord d'Italia nel braccio di ferro con un tedesco che vive in Inghilterra. La coppa presenta un decoro ornamentale sulla parete e viene data attorno al 1520. Nella descrizione dal sito web di Christie's si esplicita «dipinto in azzurro pallido, blu scuro, giallo, verde e bianco, arricchito in oro e rubino brillante, al centro con Vulcano che modella l'ala di Cupido su un'incudine, Cupido seduto vicino con una benda sugli occhi, davanti a uno sperone roccioso e un lontano paesaggio, il bordo dorato è riservato con quattro pannelli foliati ovali appuntiti divisi da grottesche con delfini che emettono cornucopie e teste di putti alati».

Lo storico ed esperto d'arte eugubino Ettore Sannipoli lo considera «uno dei pezzi più belli mai visti in un'asta. Sono d'accordo con l'attribuzione proposta, per quanto da definire, alla bottega di Mastro Giorgio. Dal punto di vista pittorico concordo in via preliminare nell'attribuzione proposta al pittore del Giudizio di Paride, che è il principale pittore operante nella bottega tra la fine del secondo e l'inizio del terzo decennio del 1500, aspettando l'esito completo di tutte le verifiche del caso». Sannipoli evidenzia come in questo manufatto ci sia «una grande qualità sia per la pittura che per l'applicazione dei lustri metallici. È uno dei pezzi che presentano sfondo dorato, tipici di quella fase magica della bottega di Mastro Giorgio, in un periodo in cui la città non era più sotto il Ducato di Urbino retto dai Della Rovere ma con la casata fiorentina dei Medici».

Massimo Boccucci

