IL PROGETTOOltre un milione e mezzo di euro a favore dei giovani ricercatori. E' questa la cifra complessiva raccolta grazie a 151 mila cittadini che hanno donato e al raddoppio di Coop Centro Italia, Superconti, Unicoop Firenze, Coop Alleanza 3.0, Unicoop Tirreno, Coop Unione Amiatina e Coop Reno. Il crowdfunding dal nome Sosteniamo la ricerca oggi per tornare più vicini domani è stata messa in moto dal mondo della cooperazione di consumo per i ricercatori del Mad Lab di Toscana Life Sciences, guidato dallo scienziato Rino Rappuoli.In 40 giorni le donazioni sono arrivate dai punti vendita, sulla piattaforma Eppela e tramite bonifico bancario. Molti cittadini hanno fatto piccole donazioni, ma ci sono stati casi di partecipazioni più cospicue, anche direttamente alle casse dei supermercati. «Iniziative come questa ha detto Antonio Bomarsi, presidente Gruppo Coop Centro Italia - dimostrano che il nostro compito non è solo quello di distribuire prodotti buoni e sicuri al miglior prezzo possibile ma anche svolgere un ruolo di coesione sociale, soprattutto in frangenti difficili come quelli che stiamo attraversando, per costruire il benessere collettivo della comunità in modo coerente con la nostra storia e i nostri valori». Nato nel 2018 per studiare possibili soluzioni al fenomeno dell'antibiotico resistenza il Mad Lab da marzo scorso ha indirizzato le proprie competenze nell'individuazione di anticorpi monoclonali umani capaci di curare il Covid-19 entro la primavera 2021. Le risorse raccolte permetteranno la costituzione di un team di data science per l'applicazione di competenze informatiche e nuove tecnologie al servizio della ricerca scientifica e un'altra parte dei fondi consentirà la realizzazione ex novo di un'area di stoccaggio freddo utile per garantire lo stoccaggio a lungo termine di materiale biologico a bassissime temperature.Cristiana Mapelli