Venerdì 12 Novembre 2021, 05:02

SICUREZZA

Controlli e indagini sono in crescita, e per far fronte alle necessità sempre maggiori il Comune incrementa la propria dotazione tecnologica in fatto di videosorveglianza. Con una determinazione dirigenziale dell'area Governo del territorio e smart city, è stato disposto in questi giorni l'affidamento per la fornitura di materiale per assemblare e cablare una nuova postazione di videosorveglianza mobile. Il motivo lo spiega lo stesso atto: «Durante l'anno le forze di polizia chiedono sempre più frequentemente lo spostamento delle postazioni di videosorveglianza mobili da un luogo all'altro per indagini di polizia giudiziaria. Quelle attualmente in possesso dell'ente si legge nella determinazione - risultano insufficienti rispetto alle richieste». Così «per poter far fronte a tutto ciò

si è convenuto di acquistare le apparecchiature occorrenti per cablare e realizzare una nuova postazione, da eseguirsi in amministrazione diretta a cura del cantiere comunale».

Cresce insomma la piattaforma videosorveglianza cittadina per quanto riguarda le postazioni mobili. La più corposa rete fissa, come noto, è invece direttamente collegata alla centrale operativa del comando della polizia locale e del corpo di guardia in centro, ma anche alle centrali operative della polizia, del comando provinciale dei carabinieri e del comando provinciale della guardia di finanza.