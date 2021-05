3 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CASO

Si è difesa oppure no? A oltre quattro giorni dal ritrovamento del corpo, nudo e senza vita, di Samuele De Paoli in un fosso nella zona di Sant'Andrea delle Fratte, le indagini e gli accertamenti della squadra mobile e della procura continuano ancora in questa direzione. Un elemento ovviamente centrale e per il quale le risposte sono ancora parziali. Parziali, inevitabilmente, per le parole rese dalla trans Patricia, accusata di omicidio preterintenzionale per la morte del 22enne di Bastia. Parziali, inevitabilmente, anche perché le risposte fornite dall'autopsia che si è svolta nella giornata di venerdì non possono essere ancora esaustive. C'è una compatibilità di fondo con quanto raccontato dalla 43enne brasiliana a investigatori e inquirenti nella tarda serata di mercoledì, quando è stata rintracciata nel suo appartamento a Fontivegge e portata in questura. Ma nulla che al momento possa dare una risposta precisa a quanto accaduto.

Per questo motivo le indagini degli investigatori della sezione omicidi sotto il coordinamento del dirigente della squadra mobile, Gianluca Boiano, e del procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini procedono proprio nella direzione di mettere insieme, tassello su tassello, quanto accaduto dalle venti di martedì al ritrovamento del cadavere di Samuele, mercoledì mattina. E in particolare quanto possa essere accaduto dopo che il ragazzo ha salutato gli amici a Bastia per raggiungere Perugia prima di far salire Patricia sulla sua macchina, intorno alle 21 come raccontato da una telecamera di sicurezza nella zona di Sant'Andrea delle Fratte. C'è da stabilire con certezza, insomma, se quella presa al collo che Patricia dice aver fatto per difendersi e che per l'autopsia è (al momento) la probabile causa di morte di Samuele sia avvenuta in un contesto di difesa per le botte subite oppure di violenza reciproca. Intanto, chi nella zona di Sant'Andrea delle Fratte vive e lavora chiede a gran voce che vengano svolti controlli ancora più stringenti sulla prostituzione notturna. «Ce n'è quasi uno per lampione» si sfoga un residente riferendosi proprio a prostitute e transessuali. «E soprattutto - sottolinea un altro - l'attività non si è per nulla fermata nonostante il coronavirus e il coprifuoco. Con un degrado che non ha limiti. Perché non si fanno super controlli e super multe ai clienti?».

Ieri, infine, al campo sportivo di Bastia si è svolta la commemorazione per Samuele voluta dal Bastia calcio, con cui il ragazzo aveva giocato fino a non molto tempo fa. Come è visibile dalla foto pubblicata da Umbriajournal, almeno 300 le persone che hanno partecipato tra cui anche il sindaco Paola Lungarotti.

Egle Priolo