IL STRADA

Sessanta persone sono state identificate e 40 autoveicoli e due palazzine sono stati controllati nel corso di una serie di servizi svolti a dalla polizia, per il contrasto e la prevenzione dei reati contro la persona ed il patrimonio, e dei fenomeni di degrado sociale ed ambientale. Impegnati sei equipaggi, tre della squadra volante e tre del reparto prevenzione crimine, coordinati da un ispettore della questura.

In particolare agenti delle Volanti hanno controllato nella zona della zona stazione Fontivegge, due cittadini extracomunitari, entrambi con precedenti reati contro la persona e contro il patrimonio, il primo di origini brasiliane nato nel 1998 ed il secondo algerino classe 1994.

Al momento del controllo il cittadino brasiliano veniva trovato in possesso, ben nascosto all'interno del proprio zaino, di un kit costituito da un paio di forbici, un taglierino e otto lame di ricambio.

L'uomo che non è stato in grado di giustificare il possesso di quegli oggetti, veniva denunciato per il reato di porto di oggetti atti ad offendere.

All'interno dell'area di pertinenza della stazione del minimetrò a ridosso dei binari ferroviari agenti delle Volanti hanno controllato un cittadino extracomunitario di origini tunisine classe 1995.

L'uomo, senza fissa dimora e sul quale pendevano numerosi precedenti, è risultato non aver rispettato l'ordine del questore di lasciare l'Italia. Il tunisino veniva denunciato e messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione al fine di avviare le pratiche per la sua espulsione.

Sempre gli agenti delle Volanti, a San Sisto, vicini alla biblioteca comunale, hanno controllato due persone: un uomo e una donna, il primo di origini peruviane, classe '80 e la seconda italiana classe '88, entrambi con precedenti.

All'atto del controllo la donna risultava inottemperante al foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Perugia emesso dal questore. La donna è stata denunciata per l'inottemperanza al foglio di via e veniva sanzionata per la violazione delle normative anti Covid-19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA