Il mercato della droga non si ferma. Non lo ha fatto nemmeno nei momenti più rossi di questo ultimo anno a base di lockdown prima, chiusure e divieti poi, figurarsi se lo fa ora che si è ritornati in zona arancione. Perché la necessità, nel vero senso della parola, dei tossicodipendenti e degli schiavi dello sballo è tale da spingerli quotidianamente a sfidare controlli e restrizioni pur di riuscire a ottenere la dose o le dosi quotidiane.

E a Fontivegge, dove il mercato della droga è inevitabilmente più in funzione, l'eroina spunta anche dalle scarpe degli spacciatori. È quanto hanno stabilito gli agenti della squadra volante, inviati sul posto dalla centrale operativa della questura dopo una telefonata al 113 in cui venivano segnalati spacciatori e relativi clienti nella zona di via del Macello. Una volta sul posto, gli agenti hanno notato due persone che cercavano velocemente di allontanarsi. Il tempo di fermarli ed è emerso come si trattasse di due nordafricani. Personaggi decisamente conosciuti non solo alle forze dell'ordine ma anche agli stessi residenti della zona, che delle loro imprese in fatto di spaccio hanno ormai competenze per scriverci un trattato. Dalla perquisizione sono emerse le dosi di eroina pronte per essere spacciate direttamente dalle scarpe dei due pusher.

