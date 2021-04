4 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







LA VICENDA

SAN GIUSTINO Un carabiniere contuso ed un'intera famiglia nei guai. Venerdì sera, nell'ambito dei servizi anticrimine predisposti in tutto il comprensorio dal capitano Giovanni Palermo, comandante della Compagnia di Città di Castello, una pattuglia della stazione di San Giustino ferma un'auto per controlli. Gli occupanti, madre 50enne, e figlio di 27 anni, italiani e sangiustinesi, dimostrano un evidente nervosismo. Sono accompagnati in caserma per delucidazioni. Qui arriva anche il capofamiglia, poco meno di 50 anni, chiamato dai congiunti.

Per l'ispezione personale della mamma viene chiesto l'intervento di una donna, agente della Polizia Municipale. Nel succedersi delle operazioni di rito e delle perquisizioni l'intera famiglia si oppone in maniera decisa nel tentativo, ovviamente infruttuoso, di difendere i 15 grammi di eroina che di lì a poco verranno trovati al ragazzo, già noto agli inquirenti. «Un'attiva resistenza», fa sapere l'Arma, che sfocia nella testata a un carabiniere. Colpito al volto, guarirà in sei giorni. Ben presto i suoi colleghi riportano l'ordine e fermano le tre persone.

Ce n'è abbastanza per un ulteriore approfondimento, passando al setaccio la loro abitazione. Saltano fuori altri elementi di prova sulla presunta attività di spaccio del giovane. Bilancini, materiale per il confezionamento ed il taglio delle dosi. Chiuso il cerchio, padre, madre, figlio vengono arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Più pesante la posizione del 27enne che dovrà rispondere anche per l'ipotesi di spaccio di stupefacenti. Il medesimo reato costa il deferimento in stato di libertà della mamma. Provvedimento convalidato nella mattinata di ieri al termine dell'udienza di convalida con rito direttissimo presso il tribunale di Perugia. Dopo la richiesta dei termini a difesa da parte dell'avvocato, l'intera famiglia attenderà il processo a casa.

IL PRECEDENTE

A gennaio il Nor della Compagnia tifernate ha disarticolato un consistente giro di sostanze gestito da una coppia e da un 29enne, noti alle forze dell'ordine e domiciliati a Città di Castello. Gli inquirenti avevano appurato che il marito prendeva le ordinazioni, mentre alla moglie erano affidata le consegne, effettuate di solito vicino al cimitero di Santa Lucia e nel parcheggio di un supermercato. L'attività non si era fermata nemmeno durante il periodo in cui lui era stato recluso, quando lei aveva continuato con notevole efficienza. Il 29enne, in stretto collegamento con la coppia, si era costruito sul territorio una rete di clienti affezionati, ai quali cedeva stupefacente non lontano dalla propria residenza. All'operazione avevano collaborato le stazioni di Città di Castello, Umbertide, San Giustino, Trestina, Citerna. A febbraio i carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno contribuito al buon esito di una maxi operazione anti droga condotta tra Napoli e Casoria. Sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria un 35enne campano che da tempo vive a Citerna.

Walter Rondoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA