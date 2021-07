Venerdì 16 Luglio 2021, 05:02

SOCIALE

Sul fronte del contrasto alla violenza di genere il Comune continua a muoversi. Approvato ieri dalla giunta lo schema di accordo con la Regione relativo ai servizi. Sarà sottoscritto anche dal Comune di Terni.

Lo schema di accordo fa seguito ad iniziative attuate nel tempo e si inserisce tra l'altro nell'ambito della procedura regionale finalizzata alla predisposizione del regolamento sulle disposizioni in materia di centri antiviolenza e case rifugio, preadottato dalla giunta regionale nel mese di giugno 2021. «Il tema della violenza di genere è drammaticamente attuale ha detto l'assessore comunale al Sociale Edi Cicchi dal momento che i dati a nostra disposizione ci confermano che il fenomeno è fortemente cresciuto dal marzo 2020 in poi a causa del lockdown e della restrizioni per il contenimento della pandemia.

Le richieste di aiuto delle donne continuano ad essere numerose, anche nella nostra regione, ed è per questo motivo che il Comune di Perugia considera il contrasto alla violenza di genere un'assoluta priorità di mandato». Per Cicchi quella avviata è «una sfida importante che dobbiamo cercare di vincere ad ogni costo».

«Per farlo aggiunge - sarà necessario rafforzare la rete tra le istituzioni coinvolte, dando continuità ai servizi auspicando la definitiva approvazione del regolamento regionale per consentire la messa a regime dei servizi da parte dei comuni».

Re.Pe

© RIPRODUZIONE RISERVATA.