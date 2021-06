L'INCHIESTA

AVEZZANO Smantellata un'organizzazione finalizzata alla lavorazione e alla commercializzazione di tabacchi nazionali di contrabbando accertati in alcune migliaia di chilogrammi. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rieti, ha dato esecuzione, tra Avezzano, Celano, Trasacco, San Giustino, Acerra (Napoli), a un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Avezzano, Maria Proia, che ha disposto, misure cautelari nei confronti di 12 indagati, accusati di associazione per delinquere dedita al contrabbando di tabacchi nazionali.

Due persone in carcere, Antonello Celestini, 58 anni, di San Giustino, Bachour Saadeh, 61 anni, Siria, e due ai domiciliari, Emilio Baldini, 63 anni, di Celano, Diego Mazzia 33 anni, di Acerra e 8 gli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria: Santina Tommasini, 48 anni, di Celano, Leonardo Citti, 59 anni, di Umbertide, Daniele Faricelli, imprenditore, 61 anni, di Avezzano, Fabio Rossi, 55 anni, di San Giustino, Stefania Selva, 60 anni, di Avezzano, Cesiido Del Roscio, 52 anni, di Trasacco, Essam Ghanem, 50 anni, Siria, Oudai Hanna, 31 anni, Siria. Gli indagati risultano a vario titolo responsabili dell'introduzione, vendita, trasporto, acquisto e detenzione sul territorio marsicano e umbro di tabacchi lavorati nazionali. L'organizzazione aveva rapporti anche all'estero e in particolare in Romania, Spagna, Germania, Grecia, Libano e Siria. Contestualmente alle misure cautelari personali, le Fiamme Gialle hanno proceduto anche all'esecuzione di sequestri di un laboratorio, ad Avezzano, per la produzione di melassa da tabacco dove erano presente diversi chili di materiale per realizzare il prodotto: melassa, glicerina vegetale, sciroppo di glucosio, aromi vari, impastatrice. Nel laboratorio per la lavorazione e confezionamento di sigarette artigianali sono stati sequestrate decine di scatole da 100 tubetti con filtro (sigarette vuote), sacchi di tabacco, scatole di sigarette pronte per la vendita. Le attività investigative, anche di natura tecnica, sono state condotte dai finanzieri della Compagnia di Rieti che hanno permesso di documentare l'esistenza di strutture operanti stabilmente e in forma associativa nel territorio marsicano, umbro, campano e all'estero. Nel corso delle indagini, durate oltre 2 anni, è stato possibile accertare che era stata messa su una vera e propria organizzazione di impresa dotata di stabilimenti e magazzini, in Celano e Avezzano, destinati allo stoccaggio e custodia dei tabacchi sfusi. I trasporti venivano effettuati da persone di fiducia, l'organizzazione, secondo il Gip, si avvaleva anche di studi di mercato volti a individuare una nuova tipologia di affari illeciti. La direzione organizzativa era affidata a Antonello Celestini, imprenditore umbro nel settore dei tabacchi.

Manlio Biancone



© RIPRODUZIONE RISERVATA Venerdì 18 Giugno 2021, 05:01