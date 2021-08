Mercoledì 25 Agosto 2021, 05:01

Continuano gli interventi di riqualificazione dell'asfalto in città. Il Comune da oggi mette mano ad una fetta di centro storico, sul versante di Porta Pesa. Prendono il via, e andranno avanti fino al 9 settembre prossimo, i lavori di rifacimento del manto stradale in via Bonaccia, via Imbriani e via dell'Asilo. Previste modifiche alla viabilità per consentire l'esecuzione degli interventi in zona. Nel dettaglio, sono previste nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 7,30 alle 13 e dalle 14 alle 16,30 e nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 7,30 alle ore 12,30.

«In particolare spiega il Comune - vietati transito e sosta permanente per tutte le categorie di veicoli in via Bonaccia e in via Imbriani, nel tratto compreso tra via Alessi e via dell'Asilo, ad eccezione dei veicoli di soccorso. Attivato il senso unico alternato di marcia in via dell'Asilo, nel tratto compreso tra via Enrico Dal Pozzo e via Abruzzo. Il transito sarà consentito solo ai residenti. Infine, due stalli di sosta destinati ai residenti saranno soppressi, con divieto di sosta permanente e rimozione, in via Imbriani, tratto opposto via Abruzzo, sul lato sinistro, in prossimità dell'intersezione con via del Carmine».