Mercoledì 11 Agosto 2021, 05:01

Continuano gli episodi di violenza a Perugia e in particolare nella zona di Fontivegge. «Evidentemente -afferma Vanda Scarpelli, segretaria della Cgil di Perugia- non bastano le pur importanti azioni di controllo del territorio fatte dalla polizia locale, le ordinanze di divieto di somministrazione di alcolici o le visite del sottosegretario Molteni con annesse promesse di attenzione da parte di tutto il governo sulla questione sicurezza in Umbria. E anche la tanto invocata presenza dell'esercito, ritenuta da taluni risolutiva per far tornare Perugia città libera e sicura, non ha portato i risultati a attesi», aggiunge Scarpelli.

Per la Cgil la sicurezza delle città è un tema «complesso» e che «necessita di azioni coordinate e molteplici, «che non si esauriscono nella prevenzione e repressione dei reati comunque necessaria, ma si deve estendere alla promozione e alla garanzia di un miglioramento delle condizioni di vivibilità. Servono ad esempio interventi di riqualificazione delle aree degradate, interventi contro la marginalità e l'esclusione sociale, serve aggredire la povertà, serve aumentare il livello di coesione e di solidarietà sociale».

«Vogliamo quindi lanciare un appello al sindaco - conclude Scarpelli - si apra al più presto un forum tra soggetti diversi per arrivare ad un patto per promuovere maggiore sicurezza e maggiore vivibilità nella nostra città. Noi siamo pronti a fare la nostra parte».