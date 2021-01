CASTIGLIONE DEL LAGO Raccolta rifiuti, due comuni lacustri cambiano marcia, con i cittadini chiamati a rispettare nuove regole per la differenziata. Castiglione e Passignano si preparano alla rivoluzione della Tsa, la Trasimeno servizi ambientali, che dà il via al nuovo servizio che prevede una riorganizzazione generale della raccolta con l'utilizzo di nuovi contenitori e colori identificativi dei vari rifiuti nei due territori comunali. «Gli attuali contenitori verranno ritirati - spiega la Tsa - e a ogni utenza singola verrà consegnato un kit di contenitori e sacchi per la raccolta differenziata. Tutti i contenitori saranno dotati di un microchip, che associa inequivocabilmente gli stessi all'utenza. Questa tecnologia è propedeutica alla implementazione di una futura tariffa puntuale dei rifiuti. Tra le principali novità del servizio sono previste, tra l'altro, la raccolta dei rifiuti organici domiciliare ed ogni utenza avrà il proprio contenitore, nuovi contenitori per la carta con la dismissione della vecchia cesta, poi verranno adottati i colori indicati dalla Comunità Europea: la plastica diventerà gialla e la carta blu». Al via la consegna da lunedì.

Selenio Canestrelli

