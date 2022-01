Sabato 22 Gennaio 2022, 05:02

Il tema è complesso e il dibattito è ancora aperto. La commissione affari istituzionali ha infatti deciso di aggiornare la discussione per individuare una soluzione condivisa da tutti i componenti. Il nodo è quello del rimborso per le spese di viaggio dei consiglieri per partecipare all'attività istituzionale. Un tema affrontato nella più ampia discussione sulle modifiche da apportare al regolamento del consiglio comunale. Sul tavolo allo stato attuale sono finiti dei suggerimenti di modifica. Per uno dei commi su cui c'è da mettere mano, la proposta è quella che darebbe diritto al rimborso della benzina (spese effettivamente sostenute entro il limite di un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso) in caso di utilizzo della propria automobile, solamente se il mezzo proprio è stato utilizzato in assenza di quello di trasporto pubblico, nel caso in cui sia inconciliabile con l'orario della funzione da espletare. Il tema riguarderebbe, si legge nelle proposte finite sul tavolo, quei consiglieri che risiedono fuori del capoluogo del Comune, inteso come l'area più centrale della città. Una fascia identificabile, più o meno, con la città compatta (la dicitura è usata per il servizio di raccolta dei rifiuti) che circonda l'acropoli. Dunque rientrerebbero nella categoria tutti quelli che risiedono nei quartieri che circondano la città. Il dibattito riprenderà presto e le carte in tavola potrebbero cambiare.