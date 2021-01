© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CELEBRAZIONE«È necessario non far calare il sipario sul passato, condannare con convinzione la Shoah, onorare la memoria delle vittime, ricordare i rastrellamenti nelle città. Non possiamo dimenticare e dobbiamo continuare a fare quanto possibile affinché quell'orrore non si ripeta in nessuna forma».È quanto ha detto la presidente Donatella Tesei in occasione del Giorno della Memoria per ricordare le vittime della Shoah.Il sindaco di Perugia Andrea Romizi ha anche detto come «sia necessario tenere vivo il ricordo di quelle pagine di storia dolorose e devastanti. Perché nessuno dimentichi le derive del genere umano. Il giorno della memoria serve anche a ricordarci quanto sia importante batterci, quotidianamente, contro ogni discriminazione ed espressione di odio. Perché la storia non si ripeta».«Conoscere è antidoto indispensabile, tanto più oggi che, anche attraverso i social, appare evidente e preoccupa il rigurgito di odio e di negazionismo di quanto avvenuto»: è quanto afferma il presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta.Intanto nella mattinata, il prefetto di Perugia, Armando Gradone, in occasione della commemorazione del Giorno della Memoria, ha consegnato tredici Medaglie d'Onore «ai familiari degli insigniti, cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra».Le medaglie sono state consegnate a Mannino Enio, Nicolini Fernando, Pascolini Girolamo, Tini Giovanni, Ciotti Tullio, Scaloni Antonio, Pitocchi Sante, Rossi Pietro, Petrini Primo, Calandrini Paolo, Seppoloni Gelindo, Gasparri Angelo, Machitella Alessandro.Cri. Map.