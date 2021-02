IN TRIBUNALE

Concorsi con l'aiutino, nuovo rinvio per il processo all'ex sottosegretario agli Interni e segretario regionale del Pd Gianpiero Bocci, accusato dalla procura di rivelazione di segreti d'ufficio nel giudizio immediato davanti al collegio presieduto da Carla Maria Giangamboni.

Ieri, infatti, era prevista l'audizione di due testimoni chiamati dai sostituti procuratori Mario Formisano e Paolo Abbritti, ma la procura ha chiesto un rinvio per valutare la riunificazione con il processo principale di Concorsopoli, quello per cui sono stati rinviati a giudizio a fine gennaio in 36, tra politici e amministratori della sanità.

Il procedimento era stato diviso quasi subito per Bocci e, in abbreviato, per Emilio Duca e Maurizio Valorosi ma adesso i pm chiedono che possano tornare a viaggiare sullo stesso binario (il processo inizierà il prossimo 16 marzo davanti al secondo collegio). La difesa di Gianpiero Bocci, con gli avvocati David Brunelli e Alessandro Diddi, ha palesato con forza il proprio dissenso alla richiesta, mentre le parti civili (da Cittadinanzattiva alla Regione fino alla Usl Umbria 1) si sono rimesse alle decisione del collegio.

L'udienza è stata quindi rinviata per la decisione per l'eventuale riunione al primo aprile, nell'aula del centro congressi Capitini, dove si terrà verosimilmente anche il processo principale che vede tra gli imputati a difendersi dell'accusa anche di associazione per delinquere pure l'ex presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini e l'ex assessore regionale alla Sanità Luca Barberini. Tra gli imputati anche il manager Andrea Casciari, mentre Diamante Pacchiarini è stato condannato a un anno e due mesi.

E. Prio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA