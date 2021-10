Mercoledì 27 Ottobre 2021, 05:02

IL PROCESSO

A oltre due anni e mezzo dagli arresti, per l'inchiesta sui presunti concorsi pilotati in sanità si è aperto finalmente il dibattimento. Ieri infatti nell'aula del Capitini, dopo la decisione che ha visto persino cambiare la terna di giudici, è iniziato il processo a carico di 33 persone, tra manager e politici, per tutti quei concorsi in ospedale e Azienda sanitaria considerati con l'aiutino.

Un'udienza in cui, come spesso accaduto, era presente l'ex sottosegretario al ministero dell'Interno Gianpiero Bocci, tra gli imputati big insieme all'ex presidente della Regione Catiuscia Marini, l'ex assessore regionale Luca Barberini e gli ex direttori del Santa Maria della misericordia Emilio Duca e Maurizio Valorosi, a cui si contesta anche l'associazione per delinquere.

Proprio la difesa di Bocci, con l'avvocato David Brunelli, ha presentato chili di documenti per contestare le accuse, a cui si sono aggiunte varie eccezioni sulle richieste istruttorie dei sostituti procuratori Paolo Abbritti e Mario Formisano, che parlano di una «rete di sistema» che avrebbe gestito favori e assunzioni.

A decidere adesso saranno i giudici del secondo collegio, il presidente Marco Verola, con a latere Francesco Loschi e Sonia Grassi. E chi paventava una ripartenza da stop and go, è stato deluso: era infatti stato specificato come il processo sarebbe dovuto cominciare da quanto acquisito fino a giugno e così è stato, senza ulteriori scossoni.

Confermate quindi le costituzioni di parte civile con Regione Umbria, Azienda ospedaliera di Perugia, Usl Umbria 1 e Cittadinanzattiva pronte a chiedere i danni. Si torna in aula il 16 novembre con la discussione sulle eccezioni e poi il 13 novembre per il relativo provvedimento.

E. Prio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA