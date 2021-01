© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INCHIESTAEcco i primi verdetti. L'udienza preliminare del filone principale di Concorsopoli, il processo iniziato dopo l'inchiesta sui presunti concorsi truccati in ospedale nel 2018 che ha originato un terremoto giudiziario sulla politica e sanità regionale, è alle battute finali. Domani è attesa infatti la sentenza del giudice Angela Avila, dopo le repliche affidate ai pubblici ministeri Mario Formisano e Paolo Abbritti, che stabilirà chi tra i 39 imputati dovrà subire il processo e chi no. Ma non solo, dal momento che alcuni hanno chiesto il rito abbreviato e altri hanno fatto richiesta di patteggiamento e dunque sempre nella giornata di domani sono attese anche le prime condanne.Una settimana importante, per l'inchiesta sui presunti concorsi truccati al Santa Maria della Misericordia. Perché il giorno dopo, mercoledì, si torna in aula ma stavolta davanti al gip Lidia Brutti per quella che potrebbe essere l'ultima puntata del processo immediato per un paio di concorsi con l'aiutino, costola di Concorsopoli, che vede sul banco degli imputati l'ex direttore generale Emilio Duca (difeso dall'avvocato Francesco Falcinelli) che ha che ha ottenuto il rito abbreviato finalizzato all'escussione di alcuni testi e l'ex direttore amministrativo Maurizio Valorosi (difeso dall'avvocato Francesco Crisi) che ha invece trovato l'accordo per patteggiare la condanna a due anni. Per le stesse accuse, l'ex sottosegretario all'Interno Gianpiero Bocci (difeso dagli avvocati David Brunelli e Alessandro Diddi), che ha scelto il rito ordinario è davanti al collegio presieduto da Carla Giangamboni.L'INCROCIOMa non finisce qui. Perché proprio nei giorni in cui entra in una prima definizione il processo per i concorsi, la procura e la guardia di finanza hanno dato un'accelerata all'inchiesta madre di Concorsopoli, quella su presunti appalti irregolari nella sanità regionale.E se sul fronte concorsi l'accusa principale per 9 dei 39 indagati è quella di associazione a delinquere, sul tema appalti viene contestata la corruzione agli stessi Duca e Valorosi assieme a una dirigente dell'Usl Umbria 1, Patrizia Valentinucci, e a Lucio Scarponi (manager della Servizi Associati) ai dirigenti dell'ospedale di Perugia Roberto Ambrogi e Serena Zenzeri, a Roberto Bacchetta, a Carlo Nicastro, alla stessa Servizi associati e al suo ex dirigente Reno Vitali.Indagini che, come per i concorsi, sarebbero supportate da una mole di intercettazioni. In una di queste spunterebbe un Valorosi dubbioso rispetto al ricorso alle proroghe degli appalti. «Facciamo una riunione per le problematiche delle proroghe che seguono a raffica»: questo dice al telefono Valorosi con lo stesso Nicastro in relazione in particolare ai materiali farmaceutici. «Non è che si può dire ogni anno a gennaio n'altro anno de proroga» dice ancora Valorosi nel corso della telefonata intercettata il 15 gennaio del 2018. Un passaggio certamente utile alla difesa ma su cui si annuncia battaglia con la procura.Michele Milletti