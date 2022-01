Venerdì 14 Gennaio 2022, 05:01

L'INCHIESTA

Bandi scritti, o meglio riscritti per essere ancora più aderenti ai candidati «interni» per agevolarne l'aggiudicazione dei concorsi. Accuse pesanti, ovviamente tutte da dimostrare e con un'indagine ancora in corso ma che ad ogni puntata fa discutere: l'inchiesta è quella maxi perché spalmata su più fronti, che la guardia di finanza, e in particolare il nucleo di polizia economico finanziaria, sta svolgendo da mesi all'interno dell'Università per stranieri.

Inchiesta che ha via via toccato questioni legate al bilancio, appalti, per poi esplodere a livello mondiale con l'esame «farsa» di Luis Suarez ed allargarsi non solo su altri esami ma anche e soprattutto sulle procedure concorsuali per la selezione di docenti ordinari, cosiddetti di prima fascia, ma anche ricercatori

Un'inchiesta calda, con il procuratore capo Raffaele Cantone che lo scorso novembre ha inscritto nel registro degli indagati 23 persone. «Inchiesta relativa agli anni passati» è stato subito chiarito da palazzo Gallenga e dalla stessa procura, dal momento che l'attuale rettore Valerio De Cesaris (che ha assunto la carica dopo le dimissioni di Giuliana Grego Bolli a seguito dello scandalo Suarez) che non risulta tra gli indagati, nella quale sono stati ipotizzati reati pesanti dalla corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio all'induzione indebita a dare o promettere utilità, dall'abuso d'ufficio alla rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio fino alla turbata libertà degli incanti. Tra i 23 indagati la stessa ex rettrice e alcuni attuali prof della stranieri.

Un'inchiesta partita da un esposto presentato nel dicembre 2019 alla procura della Repubblica e a quella della corte dei Conti e a gennaio del 2020 incrementato dalla denuncia di quattro procedure concorsuali col trucco. Denuncia arrivata anche all'Autorità anti corruzione, come riportato su queste colonne proprio in quel periodo, all'epoca diretta proprio dall'attuale capo della procura perugina.

Nelle oltre 400 pagine dell'informativa redatta lo scorso agosto dalla guardia di finanza, ecco tracciati quelli che secondo chi ha firmato gli esposti sarebbero stati i metodi illegali utilizzati dalla precedente governance della Stranieri. Tra questi, appunto, l'indicazione «dei candidati interni che avrebbero dovuto superare la selezione nell'ambito» delle quattro procedure concorsuali e anche che «le bozze dei bandi concorso vennero consegnate ai candidati interni affinché apportassero le modifiche ritenute necessarie». Elementi dai quali gli investigatori sono partiti per un'indagine che solo in parte ha confermato quelle accuse e che ha avuto un vero e proprio cambio di passo quando dalle chat e dai device sequestrati per il caso Suarez, sono emerse conversazioni definite «esplicite» su ulteriori altri concorsi. Elementi ancora in corso di accertamento, con gli indagati che avranno modo di dimostrare la correttezza del loro operato.

Michele Milletti