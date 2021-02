IL SIMBOLO

«Musica e luci a tempo, come fossero stroboscopiche. Sembra di stare dentro una discoteca...». E ancora: «Sempre peggio con quelle infiltrazioni...». Uno dei simboli della città, la Rocca Paolina, continua a finire al centro delle segnalazioni e delle polemiche da parte dei cittadini che osservano la mancanza di interventi salva decoro. Di sfoghi ne spuntano tanti on line, ma basta fare due passi all'interno della struttura per sentire i commenti di chi passa e nota che c'è qualcosa che non va. Segno che nonostante l'attenzione in questo periodo sia rivolta più che altro alla delicatissima situazione sanitaria, l'attenzione per il decoro cittadino rimane alta.

NODO E SOLUZIONI

In particolare tanti puntano l'attenzione sui punti led oramai danneggiati da lungo tempo. In più punti ci sono luci che funzionano a singhiozzo, provocando un effetto che ha a che fare più con una sala da ballo che con un bene storico. In Comune la problematica è stata segnalata da più parti e si starebbe lavorando ad un percorso per mettere mano alla manutenzione ordinaria ma anche dare un impulso al turismo con strumenti digitali, favorendo così l'auspicata ripartenza post emergenza.

LE INFILTRAZIONI

Intanto però i problemi rimangono sul tavolo e a quello delle luci, che fanno un mix da discoteca con la musica dell'installazione Perugia Folgora (apprezzata da turisti e perugini), viene aggiunto anche il vecchio problema delle infiltrazioni. Particolarmente visibili in vari punti, anche a ridosso dell'opera scultorea di Burri, il Grande Nero, e nel versante di piazza del Circo. Proprio su quel punto resta ancora in bella vista il vecchio portale danneggiato. Al contrario di quello si via Marzia, lì non è ancora scattato un intervento di riqualificazione. Come, per chiudere il quadro, rimangono ancora al loro posto le impalcature messe a protezione dei passanti dopo il sisma del 2016, nel tratto adiacente le scale mobili che sboccano sul loggiato del palazzo della Provincia. Tanti fronti aperti insomma per quel bene storico per cui, in passato, era stata pensata una riqualificazione con l'inserimento del punti di informazioni turistiche, mai realizzato.

PIANO LAVORI

Lo scorso dicembre, in una seduta del consiglio comunale, era emerso un quadro di rilancio per la Rocca. Quadro che si comporrà di lavori per 230mila euro relativi all'adeguamento di tutti gli impianti (illuminazione, telecamere, amplificazione, circolo dell'aria), ma non solo. La giunta ha anche approvato uno studio di fattibilità per 290mila euro che riguarda i futuri interventi, molto complessi, volti al consolidamento delle volte.

