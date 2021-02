CITTÀ DI CASTELLO

Quando i luoghi della cultura riapriranno, gli artisti tifernati saranno in prima fila, tutti insieme. Il messaggio arriva da Palazzo Vitelli alla Cannoniera, sede della pinacoteca, set delle riprese delle video-pillole che attraverso i social promuoveranno Metabolismi. E' lo spettacolo della rinascita che nei luoghi all'aperto del centro storico riunirà in primavera dieci arti, interpretate dalle associazioni coinvolte nel progetto di cui Castello Danza è capofila. «Da una culla del Rinascimento lanciamo un messaggio di rinascita, un segnale positivo dell'unione e della sinergia di tutti gli artisti di Città di Castello e offrire l'immagine concreta che la cultura non si ferma nemmeno nell'attuale pandemia», spiegano Maria Cristina Goracci, presidente di Castello Danza, e Giovanna Rossi, ideatrice dello spettacolo Metabolismi.«L'idea di fondo è che le singole arti non possono più procedere in maniera autonoma, ma devono trovare insieme il coinvolgimento emotivo necessario per uscire all'esterno, per superare lo stato d'animo d'isolamento, di chiusura, ma anche di rassegnazione che il distanziamento ha purtroppo alimentato», evidenzia Goracci.

