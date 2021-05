16 Maggio 2021

L'APPUNTAMENTO

I grandi eventi tornano a rimettere in moto il cuore della città. Dopo i festeggiamenti per la promozione in B del Perugia, spazio alla classica del podismo, la Grifonissima, che si correrà questa mattina. Seppure in forma ridotta (solo agonisti, con un tetto massimo di 500 partenti), un passo verso la normalità. Con il salotto buono già colorato di rosa per il Giro d'Italia, previste le solite misure per consentire lo svolgimento dell'evento, come la rimozione dei tavolini lungo il Corso. Si aggiungono però le regole disposte dalla Fidal per l'emergenza sanitaria ancora in corso. La pandemia comporta infatti stringenti regole di sicurezza. Gli atleti dovranno indossare la mascherina per i primi 500 metri dal via di corso Vannucci (e all'arrivo). Griglia di partenza con singole posizioni segnalate a terra con punti adesivi e distanziate 1 metro l'uno dall'altro. Nella prima griglia si posizioneranno gli atleti dal pettorale 1 al pettorale 250, nella seconda griglia si posizioneranno gli atleti da 251 a 500. Prima dell'ingresso nelle griglie di partenza gli atleti dovranno sottoporsi al rilevamento della temperatura nel gazebo Avanti Tutta: valori superiori a 37,5 comportano l'esclusione dalla competizione. Una volta verificato che la misurazione è conforme allo standard richiesto verrà consegnato agli atleti un braccialetto Avanti Tutta che è il segno di riconoscimento che consente di entrare nella griglia.

Al via ci saranno 500 atleti. In tutto sono rappresentate 70 squadre. Le prime 10 formano il 73% del totale partecipanti. Di Foligno la squadra più rappresentativa, l'Atletica Winner con 66 atleti al via. Perugia, frazionata in molte squadre, presenta più di 250 atleti. La pattuglia più nutrita è quella della Grifo Runners Perugia asd. Tra gli uomini la categoria più rappresentata è quella tra 50 e 55 anni con 75 atleti iscritti, per le donne quella tra 45 e 50 anni con 38 iscritte. Sponsor tecnico della manifestazione sarà il Gruppo Grifo Agroalimentare. L'azienda cooperativa si conferma anche quest'anno a fianco della storica manifestazione, ribadendo la sua attenzione verso lo sport, la sana alimentazione e il territorio. Per i pacchi gara, che saranno consegnati agli atleti iscritti all'evento al loro arrivo al Santa Giuliana, il Gruppo Grifo ha fornito prodotti come latte e formaggi. «Questa ha commentato Carlo Catanossi, presidente del Gruppo Grifo Agroalimentare è un'edizione che assume ancora più valore e testimonia la voglia di ricominciare. Un punto di ripartenza per il mondo dello sport e per tutta la comunità, e noi non potevamo far mancare il nostro contributo».