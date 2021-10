Sabato 2 Ottobre 2021, 05:02

Hanno provato a entrare in tribunale con la droga nello zaino e addirittura con un coltello, un arresto e una denuncia. In due diversi momenti di giovedì mattina e addirittura due tribunali diversi, infatti, sono stati bloccati due uomini dalla vigilanza degli edifici giudiziari. Il primo, un 66enne italiano, è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Perugia-Fortebraccio per l'ipotesi di reato di porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.

L'uomo è stato fermato all'ingresso del tribunale civile di piazza Matteotti, dove doveva presenziare a un'udienza, perché al controllo con il metal detector, da parte del personale in servizio di guardia privata, è stato trovato in possesso di un coltello richiudibile della lunghezza complessiva di 23 centimetri, di cui 11 di lama, custodito all'interno di uno zaino. Quattro anni fa un uomo ferì a coltellate(una era una donna) del tribunale fallimentare.

Il secondo, un giovane, è stato invece arrestato dalla polizia dopo che, nello zaino con cui stava entrando in Corte d'appello, la vigilanza ha trovato un barattolo di vetro contenente hashish. Il personale ha allertato la sala operativa della questura che ha inviato una squadra volante, che ha bloccato e identificato il ragazzo. Il quale ha sostenuto come la droga in suo possesso fosse di tipo legale, ma in questura è stato invece rilevato come si trattasse di quasi 50 grammi di droga, con un principio attivo altamente superiore ai limiti consentiti dalla legge e utile al confezionamento di ben 425 dosi. Il giovane, con precedenti, dopo i rilievi fotodattiloscopici, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: il suo arresto, nella successiva udienza, è stato convalidato.

E.Prio.