8 Maggio 2021

ASSISI Con l'auto tra i ragazzini che giocano. È successo nel week end scorso nel centro storico di Assisi. Una macchina, con a bordo tre persone italiane, è entrata in una piazza pedonale abituale punto di ritrovo di grandi e piccoli e ha parcheggiato. Al volante un 58enne, con precedenti di polizia, che di fronte alla richiesta di spostare l'auto avanzata da un genitore ha risposto in malo modo. Poi è entrato in chiesa insieme alla figlia 28enne. Lasciando nell'auto parcheggiata in mezzo alla piazza interdetta al traffico veicolare la mamma della ragazza, una donna di 57 anni, insieme a due cani che si sono messi ad abbaiare vedendo i ragazzini giocare. La donna a quel punto ha perso la lucidità ed ha cominciato a inveire contro i giovani. Inevitabile è scattata la richiesta di intervento della polizia da parte di alcuni genitori preoccupati. La signora, visibilmente alterata, ha aggredito verbalmente i poliziotti intervenuti, mentre la figlia, appena uscita dalla chiesa, ha cercato di ostacolare le attività di controllo cominciando a suonare ripetutamente il clacson della macchina, richiamando così l'attenzione dei passanti. Alla fine, seppur a fatica, le due donne sono state identificate e denunciate per oltraggio e resistenza, mentre per l'uomo è scattata la multa per aver violato l'area pedonale con la vettura.

Massimiliano Camilletti