Martedì 7 Dicembre 2021, 05:01

IL CASO

Ha imboccato il Raccordo a bordo del suo Ape 50. Ma si è reso immediatamente conto di aver commesso un grave errore. E a quel punto, preso dalla paura, ne ha commesso un altro: tentare di tornare indietro. Al buio e lungo la quattro corsie. Quasi inevitabile, come purtroppo accaduto, lo scontro con un'auto che stava sopraggiungendo. Minuti interminabili di paura per un uomo di 84 anni, protagonista e vittima intorno alle 17.30 ieri di un incidente all'altezza dello svincolo di Prepo in direzione Ponte San Giovanni.

Il botto con il conducente dell'auto è stato particolarmente violento, con il piccolo mezzo che si è ribaltato lungo la carreggiata e l'anziano (classe 1937) rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Immediata la richiesta di aiuto: sul posto prontamente intervenuti una pattuglia della polizia stradale, i vigili del fuoco e l'ambulanza. I pompieri hanno lavorato per liberare l'anziano dall'abitacolo dell'Ape e consegnarlo alle cure del personale medico sanitario del pronto soccorso. Le condizioni dell'uomo inizialmente sembravano particolarmente gravi, e invece secondo quanto si apprende non sarebbero così preoccupanti. Al punto che proprio l'anziano avrebbe raccontato al personale intervenuto di aver imboccato per sbaglio il Raccordo e di aver tentato immediatamente di tornare indietro mettendo così in grave pericolo la sua vita e quella di chi si è trovato a passare in quel momento. Secondo quanto si apprende, sono in corso tutti gli accertamenti del caso finalizzati non solo al ritiro della patente e alle sanzioni per la violazione del Codice della strada ma anche per accertare se l'uomo è in grado di stare alla guida di un mezzo.