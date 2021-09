Giovedì 9 Settembre 2021, 05:02

DAL PALAZZO

Messi comunali e collaboratori professionali informatici. Continua il piano assunzioni disposto dal Comune per rispondere al fabbisogno di personale. Gli ultimi bandi aprono le porte di palazzo dei Priori a sette persone. Due per quanto riguarda il bando per la copertura dei posti da messo comunale, cinque nel settore informatico. Sia che per il primo bando (quello dei messi comunali, che richiede come titolo di studio il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado) che per l'altro (per l'ammissione al concorso per collaboratore informatico serve il «diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica, ovvero altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica»), alla voce trattamento economico si legge che la retribuzione iniziale annua lorda sarà pari a 19.063,80 euro. La domanda per partecipare ai due bandi dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica, come riporta la documentazione. Prevista una prova di esame in fora scritta e orale. Il termine fissato per la presentazione delle domande è al 7 ottobre.

Scade invece il 21 di questo mese l'avviso per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse ai fini della nomina dei tre componenti dell'organismo indipendente di valutazione delle performance del Comune per il triennio 2021-2024.

Intanto La giunta Romizi, nel corso della seduta di ieri ha approvato alcune modifiche al Piano triennale del fabbisogno di personale e al Regolamento dei concorsi, al fine di rendere possibili nuove assunzioni nel corso dell'anno, per far fronte alle urgenti necessità di personale dell'ente.

In particolare, saranno anticipate al 2021 dodici ulteriori assunzioni di istruttori amministrativo-contabili previste nel 2022. Altre quattro assunzioni riguarderanno gli istruttori tecnici, di cui due sono già in corso tramite trasferimento da altri enti e due(uno con mansioni di geometra e un perito elettrico-elettronico) saranno messi a concorso a breve.

Per velocizzare le procedure di reclutamento del personale non dirigenziale a tempo indeterminato, peraltro, si è ritenuto opportuno poter utilizzare le graduatorie concorsuali di altre amministrazioni.

Analogamente, è stato disciplinato anche l'utilizzo delle graduatorie del Comune di Perugia da parte di altri enti, stante le numerose richieste pervenute.

Al momento, spiega una nota arrivata in ieri in tarda serata da palazzo dei Priori, le assunzioni per le quali si prevede di poter attingere alle graduatorie di altri enti riguardano le figure di agente di Polizia locale (due), istruttore direttivo amministrativo (2), archivista (uno), assistente sociale (uno), istruttore direttivo tecnico-ingegnere trasportista (uno).

